Conte | io leader M5s? Ci stiamo lavorando

"IoM5s? Ci stiamo lavorando". Lo ha detto Giuseppe, ex presidente del Consiglio, intervenendo al 50mo Convegno dei giovani di Confindustira a Genova. "Lavoro per creare le condizioni per un ...Ex premier? Prossimodi un partito? 'Un semplice cittadino', risponde Giuseppe, al convegno dei Giovani di Confindustria. Ma leadership del M5s? 'Ci stiamo lavorando', sul 'quadro dei ...“Apprezzo il lavoro fatto dalla ministra Cartabia ma io non canterei vittoria. Non sono sorridente su questo aspetto della prescrizione, siamo tornati a quella che è una anomalia italiana. Chi canta v ...Roma, 9 lug. (askanews) - "Io leader M5s? Ci stiamo lavorando". Lo ha detto Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, intervenendo al 50mo Convegno dei giovani di Confindustira a Genova.