La madre di Naya Rivera ricorda la loro ultima conversazione ad un anno dalla morte (Di giovedì 8 luglio 2021) Siamo ancora tutti con la mente a quel tragico 8 luglio quando Naya Rivera è morta annegata nel lago Piru nella California meridionale. Quel giorno l’attrice aveva deciso di godersi una gita in barca con il suo bambino, il piccolo Josey, fino a quando qualcosa non è andato storto, lei si è ritrovata in acqua annegando e mettendo in salvo suo figlio sull’imbarcazione. Cinque giorni di ricerca hanno portato a galla la terribile verità ovvero quello della morte di Naya Rivera. L’annuncio ha lasciato tutti sgomenti. Fan, colleghi, amici e familiari hanno detto addio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Siamo ancora tutti con la mente a quel tragico 8 luglio quandoè morta annegata nel lago Piru nella California meridionale. Quel giorno l’attrice aveva deciso di godersi una gita in barca con il suo bambino, il piccolo Josey, fino a quando qualcosa non è andato storto, lei si è ritrovata in acqua annegando e mettendo in salvo suo figlio sull’imbarcazione. Cinque giorni di ricerca hportato a galla la terribile verità ovvero quello delladi. L’annuncio ha lasciato tutti sgomenti. Fan, colleghi, amici e familiari hdetto addio ...

Advertising

zazoomblog : Naya Rivera: sua madre la ricorda a un anno dalla morte: Una perdita indescrivibile - #Rivera: #madre #ricorda… - karol_messina : RT @camzsworld: otto luglio. è passato un anno da quel tragico incidente che ha scosso tuttx. sei sempre stata un esempio per tutti, come i… - psychoalicee : RT @camzsworld: otto luglio. è passato un anno da quel tragico incidente che ha scosso tuttx. sei sempre stata un esempio per tutti, come i… - elevenwalls : RT @camzsworld: otto luglio. è passato un anno da quel tragico incidente che ha scosso tuttx. sei sempre stata un esempio per tutti, come i… - camzsworld : otto luglio. è passato un anno da quel tragico incidente che ha scosso tuttx. sei sempre stata un esempio per tutti… -