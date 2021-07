Contenzione meccanica | siamo vicini al superamento?

Leggi su cityroma

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministro della Salute Speranza ha dichiarato che il tavolo tecnico sulla salute mentale ha prodotto un documento e lo schema di accordo, inviati alla Stato-Regioni, per accantonare per sempre la “pratica” «Se si permette che mani e piedi vengano legati, come prassi di ordinaria amministrazione nell’istituto, a discrezione dei sorveglianti, in breve si riscontrerà nel paziente un totale processo di regressione e si darà l’avvio a ogni genere di trascuratezza e tirannia». Lo disse già nel 1850 lo psichiatra e direttore di manicomio inglese John Conolly. E fu lui, una sorta di Basaglia ante litteram, ad abolire nel suo istituto i tradizionali metodi di repressione fisica e ...