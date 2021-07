Haiti, first lady Martine Moise in gravi condizioni ma ancora viva (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La first lady di Haiti, Martine Moise, è ancora viva e si trova in gravi condizioni in un ospedale di Port-au-Prince dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise, in un attacco da parte di un commando nella residenza presidenziale. Lo ha riferito l'ambasciatore di Haiti a Santo Domingo, Smith Augustin, in una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulla situazione nel Paese. Secondo le prime informazioni, anche Martine Moise era rimasta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ladi, èe si trova inin un ospedale di Port-au-Prince dopo l'assassinio del presidente Jovenel, in un attacco da parte di un commando nella residenza presidenziale. Lo ha riferito l'ambasciatore dia Santo Domingo, Smith Augustin, in una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulla situazione nel Paese. Secondo le prime informazioni, ancheera rimasta ...

Advertising

LaNotifica : Haiti, first lady Martine Moise in gravi condizioni ma ancora viva - CorriereCitta : Haiti, first lady Martine Moise in gravi condizioni ma ancora viva - zazoomblog : Haiti morti in un agguato il presidente Jovenel Moise e la First Lady - #Haiti #morti #agguato #presidente - ilmattinodisici : Haiti, first lady Martine Moise in gravi condizioni ma ancora viva - messina_oggi : Haiti, first lady Martine Moise in gravi condizioni ma ancora vivaROMA (ITALPRESS) - La first lady di Haiti, Martin… -