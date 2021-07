Crisanti: «Non siamo sulla buona strada: così creiamo il terreno per una nuova variante resistente ai vaccini» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il virologo e professore ordinario di Microbiologia a Padova Andrea Crisanti è preoccupato per la gestione dell’emergenza Covid. Secondo l’esperto, intervistato dal quotidiano la Repubblica, lo studio israeliano che rivela la minore efficacia dei prodotti Pfizer contro la variante Delta è un segnale «non bellissimo». Dallo studio sul Pfizer emerge il calo dal 94 al 64 per cento del grado di efficacia. «La variante infetta anche i vaccinati, che comunque sono più protetti», spiega il virologo, che lavora alla perizia per il Tribunale di Bergamo sulla zona rossa. «Per i non vaccinati si fa dura». Stando alle evidenze ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il virologo e professore ordinario di Microbiologia a Padova Andreaè preoccupato per la gestione dell’emergenza Covid. Secondo l’esperto, intervistato dal quotidiano la Repubblica, lo studio israeliano che rivela la minore efficacia dei prodotti Pfizer contro laDelta è un segnale «non bellissimo». Dallo studio sul Pfizer emerge il calo dal 94 al 64 per cento del grado di efficacia. «Lainfetta anche i vaccinati, che comunque sono più protetti», spiega il virologo, che lavora alla perizia per il Tribunale di Bergamozona rossa. «Per i non vaccinati si fa dura». Stando alle evidenze ...

Advertising

GiulioIvano : RT @Libero_official: Secondo il virologo #Crisanti 'stiamo aprendo la strada a variabili più resistenti'. In Italia 'non contrastiamo il co… - pellipa : RT @MMmarco0: 'Non siamo sulla buona strada per l'uscita dalla pandemia, anzi continuando così stiamo creando il terreno per nuove varianti… - PaoloTurci : Dal LA Notizia: Covid, allarme di Crisanti: 'Arriverà variante resistente ai vaccini'. Andrea Crisanti, docente di… - paglialunga00 : RT @MMmarco0: 'Non siamo sulla buona strada per l'uscita dalla pandemia, anzi continuando così stiamo creando il terreno per nuove varianti… - giovcusumano : RT @MMmarco0: 'Non siamo sulla buona strada per l'uscita dalla pandemia, anzi continuando così stiamo creando il terreno per nuove varianti… -