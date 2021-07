Un solo nuovo positivo Covid in Umbria con oltre 4 mila test (Di martedì 6 luglio 2021) Un solo nuovo positivo al Covid è stato accertato in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 1.882 tamponi e 2.224 test antigenici analizzati. Con un tasso di positività dello 0,02 per cento sul totale. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Unalè stato accertato innell'ultimo giorno a fronte di 1.882 tamponi e 2.224antigenici analizzati. Con un tasso di positività dello 0,02 per cento sul totale. ...

Advertising

carlogubi : Un nuovo capolavoro di Arabia Viva, che fa passi avanti verso il nuovo rinascimento saudita. Spiace per i minions h… - MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - LaNotiziaQuoti : Solo un nuovo caso di Coronavirus in Umbria registrato nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è di mart… - PFiamingo : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti si atteggia da Kapo: 'In caso di nuovo lockdown solo non vaccinati resteranno chiusi in casa!' Bassetti ev… - yanez_72 : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti si atteggia da Kapo: 'In caso di nuovo lockdown solo non vaccinati resteranno chiusi in casa!' Bassetti ev… -