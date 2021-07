LA SPOSA: LA NUOVA SERIE DI RAI1 CON SERENA ROSSI. TRAMA, CAST E CURIOSITÀ DAL SET (Di martedì 6 luglio 2021) Sono in corso a Roma, per proseguire in Puglia e Piemonte, le riprese de La SPOSA, la NUOVA SERIE di Rai 1 in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, con protagonisti SERENA ROSSI e Giorgio Marchesi per la regia di Giacomo Campiotti. Il soggetto di SERIE è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. La SPOSA – riporta la nota stampa Endemol – è una struggente storia d’amore, un toccante racconto di riscatto femminile e familiare ambientato alla fine degli anni Sessanta e ispirato al fenomeno dei ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 luglio 2021) Sono in corso a Roma, per proseguire in Puglia e Piemonte, le riprese de La, ladi Rai 1 in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, con protagonistie Giorgio Marchesi per la regia di Giacomo Campiotti. Il soggetto diè di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. La– riporta la nota stampa Endemol – è una struggente storia d’amore, un toccante racconto di riscatto femminile e familiare ambientato alla fine degli anni Sessanta e ispirato al fenomeno dei ...

