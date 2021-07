Advertising

ilriformista : La divisa di Figliuolo le fa paura, non quella dei terroristi di Hamas: è bufera su Michela Murgia - Andreacritico : Coronavirus, il ministro Bianchi: “Da settembre scuola in presenza con mascherina”. Figliuolo: “Sì, ma solo vaccina… - Pat63852534 : DRAGHI-SPERANZA- FIGLIUOLO-,CONSAPEVOLI DI AVERE A CHE FARE CON UN POPOLO DI IMBECILLI CONTINUA AD UCCIDERE... LA G… - Affaritaliani : Figliuolo: con buona copertura a scuola senza limitazioni - giuseppetp55 : #Figliuolo sui vaccini,continuiamo così,con le 500mila dosi giornaliere,dobbiamo sollecitare i circa 215.000 operat… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo con

...è anche il senso dell'interlocuzione che stiamo avendo a livello tecnicole Regioni per rifasare bene le agende"."I numeri del Lazio sono strepitosi. Considerate - ha sottolineato- che ...E' 'Necessario arrivare all'80% per settembre' ha detto il generale, precisando che: 'Anche se siamo al limite, ci sono dosi sufficienti per procedere spediti al ritmo di 500 mila al ...Roma, 6 lug. (askanews) - Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, assicura che entro settembre ...Milano, 6 lug. (askanews) - Sulle vaccinazioni 'dobbiamo andare forte sui 50enni e cercare di convincere quei 215mila insegnanti e ...