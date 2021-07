Cosa c’è dietro la Carta dei valori dei sovranisti europei (Di lunedì 5 luglio 2021) Una dichiarazione d’intenti, che chiama a raccolta le varie anime della destra sovranista europea per lanciare a Bruxelles un guanto di sfida: riformare l’Ue, ma senza aumentare l’integrazione degli Stati che la compongono. È la Carta dei valori, firmata il due luglio da 15 partiti di 14 Paesi europei, tutti caratterizzati da un approccio critico verso le istituzioni europee e gelosi della sovranità nazionale. Ci sono, tra gli altri, la Lega e Fratelli d’Italia, ma anche il Rassemblement National di Marine Le Pen, i polacchi di Diritto e Giustizia (PiS), gli spagnoli di Vox, gli austriaci del Partito della Libertà (Fpö) e gli ungheresi di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 luglio 2021) Una dichiarazione d’intenti, che chiama a raccolta le varie anime della destra sovranista europea per lanciare a Bruxelles un guanto di sfida: riformare l’Ue, ma senza aumentare l’integrazione degli Stati che la compongono. È ladei, firmata il due luglio da 15 partiti di 14 Paesi, tutti caratterizzati da un approccio critico verso le istituzioni europee e gelosi della sovranità nazionale. Ci sono, tra gli altri, la Lega e Fratelli d’Italia, ma anche il Rassemblement National di Marine Le Pen, i polacchi di Diritto e Giustizia (PiS), gli spagnoli di Vox, gli austriaci del Partito della Libertà (Fpö) e gli ungheresi di ...

Advertising

disinformatico : 'Ah no, io non mi fido dei vaccini, chissà cosa c'è dentro!' dicono quelli che preferiscono comperare un 'vaccino'… - IFTVofficial : Più bella cosa non c’è ?? @azzurri @MarcoVerratti1 @RamazzottiEros - GrimoldiPaolo : #COVID19. Sempre più urgente una vera commissione d'inchiesta per fare chiarezza. Perché i giallo-rossi non la vogl… - El_Crocchy : @BenedettaFrucci Adesso è veramente troppo Non si tratta di destra o sinistra, si tratta di cosa è giusto Approvare… - MauroPelizzoni2 : @QuinziUgo @chiarachiara75 @NFratoianni 1) caro Ugo, cosa c'entra con il contenuto del video? 2) vedere che uno ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Santa Maria Capua Vetere, le telefonate choc dal carcere: “Ci hanno ammazzato di botte” La Stampa