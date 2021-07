Palleggio veloce e difesa avanzante | la Nazionale sta rivoluzionando anni di fastidiosi preconcetti

(Di domenica 4 luglio 2021) Facciamolo dire agli altri che la nostraè un modello. All'Équipe, ad esempio, quotidiano francese orfano dellafavorita: «La leçon d'italien», ha titolato all'alba della vittoria azzurra sul Belgio, «La lezione di italiano». La squadra di Roberto Mancini- squadra, sì- «domina» la selezione di Martinez e, di riflesso, l'Europa e il mondo, se è vero che quest' ultima è prima nel ranking, che non significherà tutto ma qualcosa vorrà pur dire (ad esempio che i Diavoli Rossi hanno perso cinque gare dal 2016 a oggi, giusto per misurare l'impresa). Non ha ancora vinto nulla, l'Italia, ma ha gli occhi del continente addosso. Ha gabbato i più ...

Il quarto di Monaco di Baviera è quello annunciato. L'unico che ha seguito alla lettera il pronostico: il Belgio e l'Italia si ritrovano in Germania a punteggio ...Il Belgio l'ha affrontato, e battuto in una competizione ufficiale, oltre 20 anni fa. A Euro2000, durante la fase a gironi. Angelo Di Livio, 40 presenze in Nazionale, vice-campione ...