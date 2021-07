Un Posto al Sole, spoiler: Filippo perde la memoria (Di sabato 3 luglio 2021) Un Posto al Sole spoiler di Luglio 2021 con la perdita della memoria di Sartori che si risveglia dall'intervento e non riconosce sua moglie. Filippo perde la memoria Ricchi spoiler Un Posto al Sole di luglio che narrano tutto quello che capiterà al povero Filippo Sartori. Lo abbiamo lasciato prima dell'intervento con la sua fuga dall'ospedale verso casa per passare gli ultimi attimi con la sua famiglia. Sartori ha subito un intervento chirurgico molto importante alla testa, familiari e amici sono in ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 luglio 2021) Unaldi Luglio 2021 con la perdita delladi Sartori che si risveglia dall'intervento e non riconosce sua moglie.laRicchiUnaldi luglio che narrano tutto quello che capiterà al poveroSartori. Lo abbiamo lasciato prima dell'intervento con la sua fuga dall'ospedale verso casa per passare gli ultimi attimi con la sua famiglia. Sartori ha subito un intervento chirurgico molto importante alla testa, familiari e amici sono in ...

