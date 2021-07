Prezzi pazzi per le auto a noleggio. In Sicilia e Sardegna tariffe raddoppiate rispetto all’anno scorso: 100 euro al giorno per una Panda (Di sabato 3 luglio 2021) Attenzione a mettere in conto il noleggio di un’auto in vacanza, perché quest’anno il rischio di finire fuor budget è molto alto. Soprattutto se si viaggia verso mete come Sicilia o Sardegna e sempre ammesso che la macchina si riesca a trovare, cosa tutt’altro che scontata. Basta fare qualche ricerca sui principali portali aggregatori o direttamente su quelli di Avis, Sixt, Hertz per impallidire. Nei periodi e nelle destinazioni più “caldi” i Prezzi sono circa doppi rispetto al passato, confronto impietoso anche rispetto allo scorso anno quando già qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Attenzione a mettere in conto ildi un’in vacanza, perché quest’anno il rischio di finire fuor budget è molto alto. Soprattutto se si viaggia verso mete comee sempre ammesso che la macchina si riesca a trovare, cosa tutt’altro che scontata. Basta fare qualche ricerca sui principali portali aggregatori o direttamente su quelli di Avis, Sixt, Hertz per impallidire. Nei periodi e nelle destinazioni più “caldi” isono circa doppial passato, confronto impietoso anchealloanno quando già qualche ...

