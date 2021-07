Vettel: "Contento per noi e per il ritorno del pubblico, ma nessuna illusione" (Di venerdì 2 luglio 2021) E' solo venerdì, ma almeno è stato un buon venerdì. L' Aston Martin ha chiuso la giornata con delle buone indicazioni sia sul giro secco (4° Stroll, 5° Vettel) che sul passo gara, dove in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) E' solo venerdì, ma almeno è stato un buon venerdì. L' Aston Martin ha chiuso la giornata con delle buone indicazioni sia sul giro secco (4° Stroll, 5°) che sul passo gara, dove in ...

Vettel: "Contento per noi e per il ritorno del pubblico, ma nessuna illusione" Autosprint.it Vettel: "Contento per noi e per il ritorno del pubblico, ma nessuna illusione" Il tedesco dell'Aston Martin ha chiuso in quinta posizione al termine delle FP2, con buoni riferimenti sia sul giro secco che sul passo gara, anche se Seb ha detto di non farsi illusioni ...

