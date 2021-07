Usa, madre 28enne uccide i suoi tre 3 bambini in casa: “Era depressa, dall’inizio della pandemia non usciva” (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha aspettato che il marito uscisse per andare al lavoro, poi si è chiusa in casa da sola e ha ucciso i suoi tre figli di 4 e 3 anni, e il più piccolo di poco meno di due mesi. La tragedia è avvenuta lunedì scorso a East Los Angeles, nello stato della California (Usa), dove la giovane mamma di 28 anni, Sandra Chico, ora deve rispondere di tre capi di accusa per l’omicidio dei bambini Mia Rodriguez (4 anni), Mason Rodriguez (3 anni) e Milan Rodriguez (quasi 2 mesi). Secondo quanto riporta la stampa locale, la donna si era chiusa in casa dall’inizio della ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha aspettato che il marito uscisse per andare al lavoro, poi si è chiusa inda sola e ha ucciso itre figli di 4 e 3 anni, e il più piccolo di poco meno di due mesi. La tragedia è avvenuta lunedì scorso a East Los Angeles, nello statoCalifornia (Usa), dove la giovane mamma di 28 anni, Sandra Chico, ora deve rispondere di tre capi di accusa per l’omicidio deiMia Rodriguez (4 anni), Mason Rodriguez (3 anni) e Milan Rodriguez (quasi 2 mesi). Secondo quanto riporta la stampa locale, la donna si era chiusa in...

Advertising

acidfaster : @claudiomontar Esatto ??poi c’è mia madre (grillina o quasi ex non si è capito) che sostiene che le uova che compra… - lvuist91 : l'unica persona che sopporto in famiglia è mia madre almeno lei non usa i miei traumi per ferirmi - widowmaaker : Non mia madre che usa il libro di Game of thrones per fermare la porta?? - franzrusso : @minimALessandro Lei spiega che aveva fatto uso di sostanza leggere per sopportare la morte della madre naturale ch… - kasparovskarpov : La nostra libertà dipende dal deterrente nucleare russo. In particolare dai missili Poseidon (quelli che possono ca… -