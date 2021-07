Aumenta il consumo di pesce: un bene per la salute, un male per l'ambiente perché alcune specie sono addirittura a rischio di estinzione. Ecco come possiamo correre ai ripari (Di venerdì 2 luglio 2021) Detto in parole povere, stiamo finendo il pesce. Detto con le stime della Fao, il 90 per cento del patrimonio ittico usato a scopo commerciale è sfruttato al massimo o sovrasfruttato. Forse secoli fa potevamo vivere di caccia, e la pesca è caccia, ma è insensata l’idea di mettersi a fare i predatori per sfamare i quasi otto miliardi di abitanti del pianeta, destinati a diventare undici alla fine del secolo. Un banco di tonni pinna gialla (foto Getty Images). Se si pensa alle specie allo stremo, alla cattura selvaggia e agli oceani depredati, viene voglia di rinunciare a scampi o dentici. «È una fortuna che non dobbiamo cercar di uccidere il ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Detto in parole povere, stiamo finendo il. Detto con le stime della Fao, il 90 per cento del patrimonio ittico usato a scopo commerciale è sfruttato al massimo o sovrasfruttato. Forse secoli fa potevamo vivere di caccia, e la pesca è caccia, ma è insensata l’idea di mettersi a fare i predatori per sfamare i quasi otto miliardi di abitanti del pianeta, destinati a diventare undici alla fine del secolo. Un banco di tonni pinna gialla (foto Getty Images). Se si pensa alleallo stremo, alla cattura selvaggia e agli oceani depredati, viene voglia di rinunciare a scampi o dentici. «È una fortuna che non dobbiamo cercar di uccidere il ...

