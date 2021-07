Salvini al carcere di Santa Maria Capua Vetere per portare “solidarietà alle forze dell’ordine. Una mattanza anche la rivolta dei detenuti” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha visitato il carcere F.Uccella di Santa Maria Capua Vetere, teatro della spedizione punitiva avvenuta il 6 aprile 2020 da parte di decine di agenti ai danni dei detenuti. Una “mattanza” ripresa dalle videocamere di sorveglianza per la quale, secondo il senatore leghista, lo Stato dovrebbe chiedere scusa ai detenuti e ai loro parenti. “Se qualcuno ha commesso violenza deve pagare – ha detto Salvini – quando ho visto le immagini sono rimasto sconvolto, però sono venuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Il leader della Lega, Matteo, ha visitato ilF.Uccella di, teatro della spedizione punitiva avvenuta il 6 aprile 2020 da parte di decine di agenti ai danni dei. Una “” ripresa dvideocamere di sorveglianza per la quale, secondo il senatore leghista, lo Stato dovrebbe chiedere scusa aie ai loro parenti. “Se qualcuno ha commesso violenza deve pagare – ha detto– quando ho visto le immagini sono rimasto sconvolto, però sono venuto ...

