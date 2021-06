Salernitana, brutte notizie: la Figc boccia il Trust di Lotito (Di martedì 29 giugno 2021) brutte notizie per la Salernitana e i suoi tifosi. La Figc ha bocciato la proposta di Trust presentata da Lotito e Mezzaroma Non c’è pace per la Salernitana e i suoi tifosi. Sembrava tutto fatto il 25 giugno per la cessione della società, ma pochi minuti fa è arrivata la doccia gelata. La Figc, infatti, ha bocciato la proposta di Trust presentata dalle due proprietà del club campano (una del figlio di Lotito, Enrico, e una di Mezzaroma), e ha dato tempo fino alle 20:00 di sabato per ... Leggi su zon (Di martedì 29 giugno 2021)per lae i suoi tifosi. Lahato la proposta dipresentata dae Mezzaroma Non c’è pace per lae i suoi tifosi. Sembrava tutto fatto il 25 giugno per la cessione della società, ma pochi minuti fa è arrivata la doccia gelata. La, infatti, hato la proposta dipresentata dalle due proprietà del club campano (una del figlio di, Enrico, e una di Mezzaroma), e ha dato tempo fino alle 20:00 di sabato per ...

