Djokovic-Anderson in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

Novak Djokovic e Kevin Anderson si sfidano al secondo turno di Wimbledon 2021. Il numero uno al mondo torna in campo dopo aver perso un set con il giovane Draper. Nole dovrà prestare attenzione al gigante sudafricano, reduce da risultati notevoli ai Championships. Il match andrà in scena mercoledì 30 giugno, dalle ore 14:30. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e highlights.

