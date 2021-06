M5S: Masi, ‘non sono mediatore, problema passare da movimento a partito’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Non confermo affatto il ruolo di mediatore che mi viene attribuito. Ho studiato le vicende organizzative del M5S, ne scrivo quasi quotidianamente, ma non sono assolutamente un mediatore”. Lo ha affermato il sociologo Domenico De Masi, Domenico De Masi, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Non confermo affatto il ruolo diche mi viene attribuito. Ho studiato le vicende organizzative del M5S, ne scrivo quasi quotidianamente, ma nonassolutamente un”. Lo ha affermato il sociologo Domenico De, Domenico De, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : M5S: Masi non sono mediatore problema passare da movimento a partito (2) - #mediatore #problema #passare - zazoomblog : M5S: Masi ‘non sono mediatore problema passare da movimento a partito’ (2) - #mediatore #problema #passare - TV7Benevento : M5S: Masi, 'non sono mediatore, problema passare da movimento a partito' (2)... - TV7Benevento : M5S: Masi, 'non sono mediatore, problema passare da movimento a partito'... - Agenpress : M5S, De Masi: 'Non sto facendo da mediatore tra Grillo e Conte' -