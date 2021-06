Taranto: operaio 31enne folgorato durante il lavoro notturno, è in gravissime condizioni Incidente, un poliziotto ha praticato il primo massaggio cardiaco (Di domenica 27 giugno 2021) Grave Incidente sul lavoro in via Garibaldi, città vecchia di Taranto, nella notte. Un operaio di 31 anni è stato folgorato da una potente scossa elettrica, ventimila volt stando a prime ricostruzioni dell’accaduto. primo soccorso portato dai poliziotti della volante, con un massaggio cardiaco. Intervento del 118 e trasferimento all’ospedale, l’uomo è ricoverato ed è in gravissime condizioni. Nella città sono in corso opere, anche con lavoro notturno, di adeguamento delle linee ... Leggi su noinotizie (Di domenica 27 giugno 2021) Gravesulin via Garibaldi, città vecchia di, nella notte. Undi 31 anni è statoda una potente scossa elettrica, ventimila volt stando a prime ricostruzioni dell’accaduto.soccorso portato dai poliziotti della volante, con un. Intervento del 118 e trasferimento all’ospedale, l’uomo è ricoverato ed è in. Nella città sono in corso opere, anche con, di adeguamento delle linee ...

