(Di martedì 14 maggio 2024)daper una scuola media di Frosinone:13ennedaldiin un hotel di Chianciano. Unda, quello vissuto da unadi Frosinone. La ragazza, 13enne, era in gita con la propria scuola media in Toscana, quando nell’ultima notte in trasferta ha subito uno stupro di gruppo all’interno della propria camera d’albergo. A violentarla undi, prima dell’episodio ritenuto un amico, che per interminabili minuti l’ha costretta a praticargli atti sessuali di vario tipo: tutto davanti agli occhi di altri due ragazzi, che hanno assistito alla scena e si sono rifiutati di aiutare la giovane in ...

Incubo al camposcuola, studentessa violentata dal compagno di classe: coinvolti tre minorenni - incubo al camposcuola, studentessa violentata dal compagno di classe: coinvolti tre minorenni - Camposcuola da incubo per una scuola media di Frosinone: studentessa 13enne violentata dal compagno di classe in un hotel di Chianciano.

Ferrovia Roma Nord, lunedì da incubo per i pendolari: in un'ora è passato un solo treno - Ferrovia Roma Nord, lunedì da incubo per i pendolari: in un'ora è passato un solo treno - Un solo treno in un’ora, tra l’altro in una fascia molto frequentata. La ferrovia Roma Nord, una delle peggiori d’Italia, non si smentisce. Lunedì amaro, l’ennesimo, per i pendolari che utilizzano la ...

Sfregiata a Varese dall’ex, la madre di Lidia Macchi: “Un incubo che ritorna. Nessuno protegge le nostre figlie” - Sfregiata a Varese dall’ex, la madre di Lidia Macchi: “Un incubo che ritorna. Nessuno protegge le nostre figlie” - Paola Bettoni è la madre della ragazza uccisa nel 1987. L’assassino è rimasto senza nome. Era alla manifestazione di Varese per Lavinia Limido, sfregiata dall’ex che ne ha ammazzato il padre ...