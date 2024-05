Orari Formula 1 - Gp Imola 2024 | dove vedere qualifiche e gara Sk - N -w, Tv8

(Di martedì 14 maggio 2024) Finalmente Italia. La1 fa tappa aper il settimo Gran premio della stagione. Dopo Shanghai e Miami, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari non ci sarà laSprint. Sui quasi 5.000 metri del circuito cittadino di, si tratta di un ritorno dopo un anno di assenza a causa della forte ondata di maltempo che colpì l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. La Ferrari vuole dare seguito al podio americano (terzo posto), con la speranza di completare una doppietta nelle zone alte della classifica, davanti al proprio pubblico. Inoltre, Leclerc e Sainz scenderanno in pista con una SF-24 rinnovata: dal fondo alle pance con modifiche anche sull’ingresso delle bocche dei radiatori. Per certi versi, un nuovo inizio: un debutto nel segno del tricolore a. Ma le novità non finiscono qui: sarà un weekend ...

