Che cos’è l’Ozempic - il farmaco antidiabete usato dalle star di Hollywood per dimagrire

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 14 maggio 2024)è il nome commerciale delche contiene il semaglutide, un principio attivo che riduce il livello di zucchero nel sangue e può aiutare a prevenire malattie cardiache. Per questa sua caratteristica è prescritto dal medico in caso di accertato diabete di tipo 2. L’ Ozempic si somministra con un’iniezione sottopelle, nella parte anteriore delle cosce, sulla pancia o nella parte superiore del braccio. Ultimamente, però, la medicina sta andando per la maggiore aperché molteneebbero abusando pernon nasce per questo scopo. E, nel caso fosseper altro, si parla di utilizzo off-label, ovvero di là delle indicazioni ufficiali. Perché si usaper ...