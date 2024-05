Tifosi Arsenal sparano fuochi d’artificio di notte sotto hotel Manchester City | ma i ragazzi di Guardiola arrivano oggi a Londra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Vicenda surreale dal nord di, dovesi gioca Tottenham-, la partita che deciderà con tutta probabilità la Premier League. I citizens vincendo si porteranno in testa al campionato inglese a una giornata dalla fine, superando l’, che peraltro è una rivale accanita degli Spurs, tanto che idi casa si stanno augurando di perdere per non favorire gli eterni rivali. Ma c’è di più: i supporters dei Gunners le hanno tentate tutte per provare a disturbare i giocatori del, e si sono radunatiall’deidiquesta, con il passamontagna sul volto, per accenderee ...