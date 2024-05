Blinken - visita a sorpresa del segretario di Stato Usa a Kiev | l' incontro con Zelensky

(Di martedì 14 maggio 2024) Ildiamericano ha incontrato ail presidente Volodymyr. La missione diplomatica non annunciata di Antonyha lo scopo di rassicurare l'Ucraina sul sostegno Usa, in un momento in cui le forze russe stanno conducendo una pesante offensiva.

Ucraina, Blinken in visita a Kiev: "Sostegno duraturo degli Usa" - Ucraina, blinken in visita a Kiev: "Sostegno duraturo degli Usa" - (LaPresse) Il segretario di Stato americano Antony blinken è arrivato a sorpresa in Ucraina. Durante questa missione diplomatica senza ...

Blinken “Sono tornato a Kiev per dimostrare il nostro incrollabile sostegno” - blinken “Sono tornato a Kiev per dimostrare il nostro incrollabile sostegno” - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Sono tornato a Kiev oggi per dimostrare il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina mentre difende la propria libertà dall’aggressione russa”. Lo ha scritto ...

Ucraina, visita a sorpresa di Blinken: incontro con Zelensky. Putin in Cina giovedì e venerdì. - Ucraina, visita a sorpresa di blinken: incontro con Zelensky. Putin in Cina giovedì e venerdì. - blinken ha sottolineato che, nonostante il difficile momento per l'Ucraina, gli aiuti americani stanno arrivando.