Svelata per la prima volta la mappa del cervello umano

(Di martedì 14 maggio 2024) Potrebbe sembrare una pittura, la riproduzione di un paesaggio onirico. E, in effetti, è una straordinaria opera d’arte: si tratta infatti di un millimetro cubo diingrandito all’inverosimile. Ricercatori di Google e neuroscienziati dell’Università di Harvard hanno combinato l’imaging cerebrale con l’intelligenza artificiale, ricostruendo le cellule e le connessioni in un tessuto grande quanto mezzo chicco di riso. Una visione senza precedenti del, che potrebbe aiutare i ricercatori a comprendere meglio i disturbi neurologici e a rispondere a domande fondamentali sul funzionamento della nostra «materia grigia». Le immagini ottenute dai ricercatori, pubblicate su Science e Nature, e riprese dal Corriere della Sera, sono state rese disponibili gratuitamente alla comunità scientifica.Leggi ...

