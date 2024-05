Pnrr | Foti Fdi - ' soddisfazione per relazione semestrale Corte Conti'

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Non possiamo che esprimereper lasulpubblicata dalladei, secondo cui l'attuazione nel primo semestre del 2024 è in linea con la programmazione prevista. L'importante lavoro svolto dal governo, in una proficua e intensa collaborazione col ministro Fitto, sta rafforzando le procedure amministrative, favorendo un significativo impulso agli investimenti e alle riforme". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso. "In questa direzione, le risorse delaumentano di 2,9 miliardi di euro, raggiungendo un totale di 194,4 miliardi, con una spesa aggiuntiva per nuovi progetti di 13,5 miliardi. Questi risultati, oltre ai recenti ...

(Adnkronos) – "Esprimiamo soddisfazione per l'emendamento che rende più semplice l'assunzione del personale sanitario . Abbiamo sempre sostenuto che il superamento dei tetti di spesa sia una delle misure necessarie per garantire la sostenibilità e ...

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Esprimiamo soddisfazione per l'emendamento che rende più semplice l'assunzione del personale sanitario . Abbiamo sempre sostenuto che il superamento dei tetti di spesa sia una delle misure necessarie per ...

“Bene il lavoro del governo Meloni che ha dato via libera oggi in Cdm al rinnovo di 6147 collaboratori scolastici Ata. È un risultato tangibile, frutto della grande attenzione che c’è nei confronti della scuola". Così in una nota il vice capogruppo ...

Accordo Ersu-Andisu, a luglio si riuniscono 39 enti italiani per il diritto allo studio - Accordo Ersu-Andisu, a luglio si riuniscono 39 enti italiani per il diritto allo studio - Durante l’incontro, il direttore Ernesto Bruno ha presentato le politiche portate avanti dalla governance dell’ERSU Palermo, mettendo in evidenza gli sforzi compiuti in tema di erogazione di borse di ...

Nuova ondata di dazi Usa sui prodotti cinesi, quadruplicati quelli sulle auto elettriche. Pechino: “Da Usa bullismo commerciale” - Nuova ondata di dazi Usa sui prodotti cinesi, quadruplicati quelli sulle auto elettriche. Pechino: “Da Usa bullismo commerciale” - 11:56 - pnrr: Foti (Fdi), 'soddisfazione per relazione semestrale Corte Conti' Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Non possiamo che esprimere soddisfazione per la Relazione semestrale sul pnrr pubblicata ...

Superbonus: Fi al lavoro su modifiche. Ipotesi slittamento sugar tax al 2025 - Superbonus: Fi al lavoro su modifiche. Ipotesi slittamento sugar tax al 2025 - Superbonus, FI: "A lavoro su modifiche"Ipotesi slittamento sugar tax a 2025pnrr, anticipo del 30% alle amministrazioni ...