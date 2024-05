Forlì si gode il suo ritrovato Valentini | Ok stavolta il tiro E squadra rinvigorita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) C’è stato un solo uomo che domenica ha messo gara4 contro Vigevano sui binari più confacenti all’Unieuro e quest’uomo è stato Fabio. Il play-guardia, che ha chiuso il primo quarto con 12 punti in 6’ con 1/1 da due e 3/3 da dietro l’arco, ha lanciato un messaggio forte, chiaro e potente ai lombardi:è venuta per combattere, per vincere e chiudere la serie. E così ha fatto. Trascinata dai 21 punti (più 3 rimbalzi e 6 assist) del suo numero 7.dopo la partita non è tornato asul pullman della, ma si è fermato a casa a salutare i suoi genitori, che abitano a 40 chilometri da Vigevano., come si sta il giorno dopo una prova e una vittoria così? "Si sta bene, siamo felici per la vittoria e per il passaggio del turno. Ma ora cominciamo a ...