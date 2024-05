Due mattinate di mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma e altre patologie cutanee

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – . Le date fissate sul calendario sono sabato 18 e sabato 25 maggio quando gli ambulatori medici della farmacia comunale “San Giuliano” ospiteranno un totale di ventiquattro visite, su prenotazione, che permetteranno di effettuare una valutazione della pelle finalizzata a una diagnosi di lesioni sospette o neoplastiche. Maggio è il mese delladele, di conseguenza, questa iniziativa verrà promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo in collaborazione con il Calcit con il duplice obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza di effettuare controlli periodici per monitorare il proprio corpo e di informare sulle piccole accortezze necessarie per prendersi cura della pelle in vista della stagione estiva. A tenere le visite sarà uno dei massimi esperti di dermatologia del territorio aretino, il dottor Giampiero ...

