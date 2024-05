Bandiere Blu nel Lazio - le novità 2024 | ecco le località premiate

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 maggio 2024) È tornato l’appuntamento con uno dei riconoscimenti più prestigiosi, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistico-balneare: la Bandiera Blu. In questosono stati in tutto 236 i Comuni, e ben 485 le spiagge, insignite dal vessillo che attesta la buona qualità delle acque e la gestione sostenibile del territorio. Uno scorcio del mare di Gaeta, in provincia di Latina, ancora una volta insignita della Bandiera Blu – ilcorrieredellacitta.comI criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu Come sempre è stata la FEE Italia, la Foundation for Environmental Education, al termine di indagini e campionamenti dell’Arpa ad assegnare. Un accertamento che ha portato a 14 new entry e 4 mancate conferme. Sono stati, anche stavolta, diversi i criteri tenuti in considerazione l’assegnazione: presenza e funzionalità degli impianti di depurazione, gestione dei rifiuti con ...