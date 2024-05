Rissa in strada | si prendono a bottigliate - paura all' uscita dalla scuola

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 14 maggio 2024) Si sono presi ain. Violentalunedì pomeriggio (13 maggio) a Milano, in via Angelo Mosso, una traversa di via Padova che porta al parco Trotter. Poco prima delle 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, due uomini si sono "sfidati" e feriti a colpi di bottiglia...