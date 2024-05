Uccelli - clessidre e… maglioni infeltriti | 10 dettagli nascosti nei look del Met Gala

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Met, se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creareunici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in social, di bocca in bocca. Sul red carpet ammiriamo gli outfit nel loro complesso ma ogni mise nascondeinsoliti, che vengono svelati giorno dopo giorno: ecco i più accattivanti dell’edizione 2024. Il seno di Gigi e l’uccello di Zendaya Gigi HadidGigi Hadid si è presentata al Metcon uno strepitoso abito custom di Thom Browne. Il vestito bianco, dalla gonna ampissima e con crinolina, era ricoperto di splendide rose gialle: per realizzarlo ci sono volute oltre due milioni di micro perline. La top ha mostrato l’interno del corpetto, mettendosi in posa in uno scatto ...

Met Gala , se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creare look unici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in ...

Kendall and Kylie Share Some Sister Sips in Las Vegas, Plus Anya Taylor-Joy, Jon Hamm and More - Kendall and Kylie Share Some Sister Sips in Las Vegas, Plus Anya Taylor-Joy, Jon Hamm and More - Kendall and Kylie share some Sister Sips in Las Vegas, plus Anya Taylor-Joy, Jon Hamm and more. From Hollywood to New York and everywhere in between, see what your favorite stars are up to!

Kiara Advani to represent India at Women in Cinema Gala dinner at Cannes - Kiara Advani to represent India at Women in Cinema gala dinner at Cannes - Actor Kiara Advani is all set to represent India at Red Sea Film Foundation's Women in Cinema gala dinner at Cannes Film Festival 2024.

Alia Bhatt strikes stylish pose with Demi Moore at Gucci Cruise Show in London - Alia Bhatt strikes stylish pose with Demi Moore at Gucci Cruise Show in London - Actor Alia Bhatt marked a stylish appearance at the Gucci Cruise Show in London. Several pictures of Alia from the event have been doing the rounds on social media in which the ‘Gangubai Kathiawadi’ ...