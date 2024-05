Calciomercato – Milan al lavoro per Emerson Royal | ecco quanto costa

Jonathan David , attaccante del Lille, è un obiettivo di Calciomercato del Milan per rinforzare il proprio attacco in estate. Il punto

Mai in lotta per lo scudetto, poi vinto dall’Inter, eliminato anzitempo da Coppa Italia ed Europa League e subissato da una contestazione che nelle ultime settimane si è certamente fatta più pressante. I rossoneri, secondi nella classifica di Serie ...

Per 'Tuttosport' il Milan potrebbe vendere 6-7 giocatori nell'imminente sessione estiva di calciomercato . Altra rivoluzione in vista?

Tonali agli studenti: "Ho sbagliato, e ho trovato aiuto. Non nascondetevi dai problemi, parlatene" - Quindi ha fatto visita a due scuole calcio del barese: Nick Bari e Levante Azzurro. "In Inghilterra il calcio è più faticoso ma c'è minore pressione – ha detto tra l'altro Tonali che, in questo ...

Francesco Oppini: 'Conte aspetta la Juve, lasciarselo scappare ancora sarebbe fatale' - Il vice di Conte, Cristian Stellini, ha aggiunto: 'Tutte le grandi squadre, come il milan, possono diventare dei progetti adatti a lui'

Milan Cagliari: tre ultras rossoneri arrestati - La Polizia di Stato di milano ha arrestato tre noti ultras della curva rossonera, residenti nell'hinterland milanese, a seguito di una aggressione avvenuta sabato sera in Piazza Axum, subito dopo l'in ...