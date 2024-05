Incendio a Roma - vasto rogo di sterpaglie vicino alle case in zona Boccea

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 maggio 2024) Dore 10:30 circa, i Vigili del Fuoco disono impegnati con tre squadre e due Autobotti in Via Cossombrato e Via del Nebbiolo per undie colture all’interno di un terreno adiacente alcune abitazioni. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento. Polizia di Stato e Polizia diCapitale sul posto per quanto di loro competenza. Notizia in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.