(Di martedì 14 maggio 2024) Quella dellae di Paulorischia di non essere una storia a lieto fine. La Joya, arrivata in giallorosso nell`estate 2022 fra trionfalismi...

Roma-Dybala, tutti i dubbi sul futuro - roma-dybala, tutti i dubbi sul futuro - Quella della Roma e di Paulo Dybala rischia di non essere una storia a lieto fine. La Joya, arrivata in giallorosso nell`estate 2022 fra trionfalismi e una presentazione.

Roma, Arabia alla finestra per Dybala - Roma, Arabia alla finestra per Dybala - Il futuro di Paulo Dybala alla Roma rimane incerto. Inoltre, la disponibilità dell’attaccante argentino per la prossima sfida di campionato contro il Genoa è in dubbio a causa delle sue condizioni ...

L’Atletico Madrid ha messo nel mirino un top della Roma - L’Atletico Madrid ha messo nel mirino un top della Roma - Paulo Dybala piace all'Atletico Madrid. La Joya ha un contratto con la Roma fino al 2025 ma a luglio si attiverà la clausola da 12 milioni ...