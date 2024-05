Chiara Ferragni scatenata sul toro meccanico | il look è sexy

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 9 maggio 2024) La vita da single diprosegue all’insegna del divertimento. Dopo i mesi bui per lo scandalo pandoro e la separazione da Fedez, l’imprenditrice sta gradualmente tornando a sorridere. Al suo fianco ci sono la famiglia d’origine, i figli e i tanti amici che in questi mesi non l’hanno mai abbandonata. Viaggi in compagnia e feste di compleanno: ecco comeha trascorso gli ultimi giorni. Ovviamente, i suoiattirano sempre la curiosità dei follower. Pilates a Los Angeles Con le amiche in CaliforniaDopo Dubai con i figli, Venezia per lavoro e una puntatina a Monte Carlo,è volata a Los Angeles insieme a un gruppo di amiche e al fidato hairstylist Manuele Mameli.and friends si sono dedicati a una serie di lezioni di pilates, in ...