Quell' ultima frase - poi è andato in bagno e ho sentito un tonfo | come è morto Mike Bongiorno

Exclusive first drive of Ford’s new Explorer at CCIA - Exclusive first drive of Ford’s new Explorer at CCIA - Ford and Polestar are the latest top manufacturer brands to offer fleet decision-makers exclusive first drives at next month’s Company Car in Action.

Mike Bongiorno, la vedova Daniela…" - mike Bongiorno, la vedova Daniela…" - Avrebbe compiuto 100 anni il 26 maggio prossimo mike Bongiorno, protagonista indiscusso di una tv che non c'è più ma che continua a portare con sé… Leggi ...

Mike Bongiorno, il dolore della moglie Daniela Zuccoli: «Nessuno come lui. Mi manca tanto ma è sempre con me» - mike Bongiorno, il dolore della moglie Daniela Zuccoli: «Nessuno come lui. Mi manca tanto ma è sempre con me» - mike Bongiorno il prossimo 26 maggio avrebbe festeggiato 100 anni. Sua moglie, Daniela Zuccoli ne ha festeggiato 74. Li ha festeggiati al suo fianco. «Ho voluto festeggiare il ...