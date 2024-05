Alessia Pifferi - malore in carcere la mattina dopo la condanna all’ergastolo

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 maggio 2024 –inper, la 38enne che ieri è statata all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano. I giudici l'hanno ritenuta colpevole dell'omicidio volontario della figlia Diana di 18 mesi, abbandonata sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. Stando alle informazioni della trasmissione di Rai 1 ‘Storie Italiane’, condotta da Eleonora Daniele,avrebbe accusato unnella primata di oggi, martedì 14 maggio, e la sua avvocataPontenani si è diretta subito a San Vittore per capire cosa fosse successo e come stesse la sua assistita. LaOmicidio volontario aggravato dal vincolo parentale, senza ...

Alessia Pifferi dopo la condanna all'ergastolo: "Era dispiaciuta perché madre e sorella festeggiavano" - alessia pifferi dopo la condanna all'ergastolo: "Era dispiaciuta perché madre e sorella festeggiavano" - Farà ricorso contro la condanna all'ergastolo l'avvocata di alessia pifferi, alessia Pontenani. La donna, lunedì 13 maggio, è stata condannata alla massima pena con l'accusa di omicidio aggravato ...

