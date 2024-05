Tensioni nella Lega per la frase sui 10 nomi Salvini | Zaia un patrimonio E sulla Regione? Resterà a noi

(Di martedì 14 maggio 2024) VENEZIA - Domenica mattina il siluro di Matteo: «Per il dopoho già in mente 10». Lunedì sera la nota dellafederale: «Il tetto ai mandati...

Giorgia Meloni frena; Antonio Tajani tiene il piede sull'acceleratore; i magistrati e le opposizioni restano sul piede di guerra. Resta caldo, insomma, il fronte della giustizia . A Palermo si chiude il congresso dell'Anm e il no delle toghe alla ...

Matteo Salvini apre lo scontro con Luca Zaia, governatore del Veneto considerato da molti come il naturale successore dell’attuale leader della Lega . Durante un comizio a Treviso, città natale dello stesso Zaia, il numero uno del Carroccio ha ...

VENEZIA - Domenica mattina il siluro di Matteo Salvini : «Per il dopo Zaia ho già in mente 10 nomi». Lunedì sera la nota della Lega federale: «Il tetto ai mandati...

Veneto, scintille nella Lega: ecco chi sono i nomi di Salvini per il dopo-Zaia - Veneto, scintille nella lega: ecco chi sono i nomi di salvini per il dopo-Zaia - E con questa frase salvini dice almeno due cose: che ha già archiviato Luca Zaia e che comunque deciderà lui. All’indomani del tour elettorale del Capitano, il Veneto si risveglia con un regolamento ...

Terzo mandato, Salvini pensa già al dopo Zaia - Terzo mandato, salvini pensa già al dopo Zaia - In una nota diramata lunedì sera dal partito così è definito il futuro dell'attuale presidente: «E' un patrimonio per i Veneti e per tutti gli Italiani: potrà ambire a fare qualunque cosa». Ma intanto ...

Elezioni europee, tutti i punti del programma elettorale della Lega - Elezioni europee, tutti i punti del programma elettorale della lega - Il partito di Matteo salvini propone dieci temi chiave che vanno dal “superamento del Green Deal” allo “stop alla carne chimica e insetti”, dalla “tutela delle filiere produttive italiane” al “sostegn ...