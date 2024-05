Denuncia una rapina e si trova indagato per molestie a una ragazza | da accusatore diventa accusato

Un Primario del Policlinico San Matteo di Pavia rischia il processo per le accuse di molestie descritte in questionari anonimi dalle specializzande

Quello del primario dell’ospedale San Matteo di Pavia indagato per molestie sessuali nei confronti di 11 specializzande non sarebbe un caso isolato , ma un “problema strutturale profondamente radicato nel sistema accademico e sanitario italiano”. Lo ...

È arrivato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari per un primario del policlinico San Matteo di Pavia: è accusato di Molestie ai danni di 11 specializzande in medicina. Spetterà al giudice decidere per l’archiviazione o il rinvio a ...