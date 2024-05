Nuovo allenatore Napoli - novità sullo staff tecnico | lo ha deciso ADL!

(Di martedì 14 maggio 2024) Aurelio De Laurentiis sta progettando il. In vista della prossima stagione è già stata presa una decisione importante. La stagione delnon è stata semplicemente “sfortunata”, ma nel corso dei mesi si son intravisti tanti problemi legati al gruppo squadra. Il tutto è iniziato con l’avvento di Rudi Garcia sulla panchina azzurra, con ile i suoi collaboratori che sono stati sommersi di critiche dopo poche partite. L’esperienza delfrancese è finita nell’occhio del ciclone anche a causa della condizioni fisiche dei protagonisti. Quest’ultimi, sono apparsi spesso stanchi e spossati, motivo per il quale le prestazioni son poi state sottotono. L’esperienza di Mazzarri ha poi portato ulteriori problemi al, motivo per il quale c’è stato un secondo ...

Gianluca Gifuni , presente a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Napoli: “Napoli-Bologna? Il silenzio del club in questi giorni vale più di mille parole. Cosa avrebbero potuto dire i calciatori, se non ...

I vertici del Napoli si riuniscono oggi per decidere il profilo del nuovo allenatore : dovrà essere carismatico, motivatore e lanciare i giovani. I vertici della Società Sportiva Calcio Napoli si riuniranno oggi per provare ad accelerare la scelta ...

Napoli on the Road , a Londra , è la migliore pizzeria in Europa per il 2024. Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, annunciato ieri sera alla Fundación Pablo VI di Madrid, durante una seguitissima ...

Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Luca Rossi, nuovo Presidente AITeRP - Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Luca Rossi, nuovo Presidente AITeRP - Prende il posto di Roberta Famulari, alla guida dell’Associazione AITeRP nei precedenti due mandati. Rossi: “La nuova Direzione punterà alla formazione di qualità per tutti i TeRP e la produzione di d ...

Camorra, cinque arresti in clan Contini: sequestrata nota pizzeria a Napoli - Camorra, cinque arresti in clan Contini: sequestrata nota pizzeria a napoli - Cinque persone arrestate e due società operanti nel settore della ristorazione sequestrate, una delle quali gestiva una nota pizzeria di via Tribunali, strada ...

Il ministro Fratin a Napoli per «Transizione 5.0» - Il ministro Fratin a napoli per «Transizione 5.0» - La sede di PSB Srl ospiterà, venerdì 17 maggio 2024 a partire dalle 9.30, il convegno dal titolo Transizione 5.0: digitale e green per le imprese del futuro. «La nuova era ...