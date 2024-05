Maltempo in India - cartellone pubblicitario crolla su stazione di servizio | 14 morti e 74 feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Mumbai, 14 maggio 2024 – Tragedia nel cuore finanziario dell': un grandeto sopra unadidi Mumbai, causando la morte di 14 persone e il ferimento di altre 74. Ad annunciarlo sono state le autorità locali nella serata di ieri. Secondo quanto riportato dall'Ansa, i soccorsi hanno avuto difficoltà nel recuperare almeno 4 corpi intrappolati sotto alle macerie. The Newn Express fa sapere che 35(di cui uno in condizioni critiche) stanno ricevendo cure all'ospedale Rajawadi, mentre altri 8 sono ricoverati in cliniche private. Altre 31 persone sono state già dimesse. TOPSHOT - National Disaster Response Force (NDRF) personnel (R) and rescue workers inspect the site a day after an ...