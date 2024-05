Italia | ricercatore a Tongji University vuole connettere Paese - Cina attraverso design

(Di martedì 14 maggio 2024) Shanghai, 14 mag – (Xinhua) – “La prima volta che ho visto una hulu, la piccola zucca, mi e’ piaciuta la sua forma. In molti aspetti diversi della cultura tradizionale cinese si possono vedere questi piccoli frutti”, ha affermato Saverio Silli,no della. Silli e’ originario di Roma, in, e risiede a Shanghai da otto anni. Si e’ trasferito inalla fine del 2016 e attualmente ricopre il ruolo di vice direttore del Fab Lab Shanghai. Il suo lavoro ruota principalmente attorno al laboratorio di fabbricazione affiliato al College ofand Innovation delladi Shanghai. Silli apprezza il sostegno e le risorse fornite dall’universita’, che gli consentono di portare ...

Università di Bologna e HPE Italia: insieme per la didattica e la ricerca - Università di Bologna e HPE italia: insieme per la didattica e la ricerca - Il Rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari e Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise italia, hanno siglato un protocollo di intesa che vedrà le d ...

Questi pensionati e lavoratori in Italia pagano meno tasse: chi sono - Questi pensionati e lavoratori in italia pagano meno tasse: chi sono - Per i lavoratori che si trasferiscono in regioni del Sud italia, la riduzione può arrivare fino al 90%. Nel 2022, circa 33.000 contribuenti hanno beneficiato di questa misura. Agevolazioni per docenti ...

Comuni e bandi PNRR, come sta andando: cloud, PND e PDND, ecco i dati del PoliMi - Comuni e bandi PNRR, come sta andando: cloud, PND e PDND, ecco i dati del PoliMi - Una ricerca dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano fotografa lo stato dell'arte della partecipazione dei Comuni italiani ai bandi PNRR: emergono prospettive, interessi e fronti cr ...