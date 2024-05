Tommaso Fusco | alla conquista del Guinness World Record con L’Ardita e ArezzoGravel - supportato da Oxfam

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 14 maggio 2024), il giovane atleta di 22 anni di Arezzo, si prepara a compiere un’impresa straordinaria con il sostegno di, insieme al supporto tecnico del negozio Tuttobici di Massimo Vespertini. Nato e cresciuto nella città toscana,è pronto a mettereprova la sua resistenza e determinazione per raggiungere un ambizioso obiettivo: battere undi triathlon. A partire dal 17 maggio e per 80 giorni consecutivi fino al 4 agosto,affronterà la sua sfida, tentando di completare ben 80 Half Ironman. Questo significa affrontare quotidianamente 2 km di nuoto in acque libere, 90 km in bicicletta e una mezza maratona (21 km) di corsa, per un totale massacrante di ...