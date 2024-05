(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Non possiamo che esprimere soddisfazione per lasulpubblicata dalladei Conti, secondo cui l’attuazione nel primo semestre del 2024 è in linea con la programmazione prevista. L’importante lavoro svolto dal governo, in una proficua e intensa collaborazione col ministro Fitto, sta rafforzando le procedure amministrative, favorendo un significativo impulso agli investimenti e alle riforme”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso.“In questa direzione, le risorse delaumentano di 2,9 miliardi di euro, raggiungendo un totale di 194,4 miliardi, con una spesa aggiuntiva per nuovi progetti di 13,5 miliardi. Questi risultati, oltre ai recenti giudizi delle agenzie di rating, ...

Luca ZaiaVERONA – Il Dipartimento di Oncologia della ULSS 9 Scaligera ha vinto un bando Pnrr da un milione di euro per un progetto di ricerca sulle alterazioni della flora batterica in relazione ai tumori del colon-retto , che sta conducendo con ...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Non possiamo che esprimere soddisfazione per la relazione semestrale sul Pnrr pubblicata dalla Corte dei Conti, secondo cui l'attuazione nel primo semestre del 2024 è in linea con la programmazione prevista. ...

Pnrr: Foti (Fdi), 'soddisfazione per relazione semestrale Corte Conti' - pnrr: Foti (Fdi), 'soddisfazione per relazione semestrale Corte Conti' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Non possiamo che esprimere soddisfazione per la relazione semestrale sul pnrr pubblicata dalla Corte dei Conti, secondo cui l'attuazione nel primo semestre del 2024 è in l ...

Anche per le escort è declino economico: il web e la concorrenza ne abbassano i guadagni - Anche per le escort è declino economico: il web e la concorrenza ne abbassano i guadagni - Pellicce, gioielli, tanti contanti. Non è l’ennesimo tesoretto sequestrato dalla Guardia di finanza a qualche politica di turno. Qui parliamo di una categoria di persone. Quale Vi do un aiutino: guad ...

Pnrr, per la Corte dei Conti l’attuazione nel semestre “è in linea” - pnrr, per la Corte dei Conti l’attuazione nel semestre “è in linea” - I magistrati contabili scrivono che "il raggiungimento di un assetto auspicabilmente definitivo delle misure e degli obiettivi del pnrr, insieme alle novità introdotte con il recente Dl n 19 per il ...