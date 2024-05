Fair Play Menarini - al via edizione 2024 del premio internazionale  

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 mag. (Adnkronos Salute) – Fervono i preparativi per il prossimointernazionale, la manifestazione che ogni anno celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto. Firenze e Fiesole riaprono le porte alla kermesse dedicata ai valori sani dello sport, che dal 1997 ha premiato oltre 400 leggende del calibro di Javier Zanetti, Federica Pellegrini, Gabriel Batistuta e Tommie Smith.La prima novità di questaè la partnership con Sky Tg24 che seguirà le giornate del. A partire dall’appuntamento di mercoledì 3 luglio con la tradizionale cena di gala, che darà il benvenuto ai futuri premiati nella suggestiva location di Piazzale Michelangelo, a Firenze. Giovedì 4 luglio i riflettori saranno puntati sul ...

