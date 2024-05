Salerno - turismo | si amplia la rete di ‘Amalfi Experience’

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSiladi ‘Destinazione Amalfi: oltre 70 operatori tra strutture alberghiere, extralberghiere e promotori di esperienze hanno aderito alla Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità di Amalfi, impegnandosi a garantire elevati standard di qualità, autenticità, accoglienza e attenzione all’ospite. Ladi Destinazione rientra tra gli obiettivi più ambiziosi del “Piano strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post covid della Destinazione Amalfi” approvato dall’Amministrazione Comunale di Amalfi. “Attraverso la Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità – spiega Daniele Milano, sindaco di Amalfi e delegato aldi Anci Campania – le strutture e gli operatori turistici si impegnano a garantire la massima fruibilità per le persone con ...

