La collezione Cruise 2025 di Chanel verrà ripresentata a Hong Kong | ecco la data ufficiale

(Di martedì 14 maggio 2024)ha ufficializzato ladella presentazione della suaad. Laera già stata presentata a Marsiglia ad inizio anno.(ri)presenterà aAnche, maison luxury per eccellenza, ha fissato unaper riportare la suanella famosa città. Lo spettacolo sarà previsto per il 5 novembre, a quanto riporta WWD. La riproposizione dellacontinua a consolidare il ritorno di...

Gucci, la concretezza delle contraddizioni - Gucci, la concretezza delle contraddizioni - Sabato De Sarno presenta la collezione cruise 2025 ricca di dicotomie a Londra, nell’architettura brutalista della Tate Modern.

La sfilata british di Gucci alla Tate Modern - La sfilata british di Gucci alla Tate Modern - Gucci presenta a Londra la collezione cruise 2025: un omaggio allo spirito british. Tra gli ospiti Kate Moss, Dua Lipa e Andrew Scott.

Perciò eccoci qui, davanti a una collezione urbana, portabile e facile proprio come devono essere le cruise, di norma più commerciali e vendibili, in cui i simboli del vestire quotidiano come i blue ...