Riapre il teatro De Simone - la fondazione Benevento Città Spettacolo ringrazia l’amministrazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)le porte delDe, lacon Oberdan Picuccino il sindaco Mastella per l’opportunità “Nella giornata di sabato, ildi Palazzo Deriaprirà alla, dopo i lavori di intervento PICS, che hanno permesso la realizzazione di un progetto che valorizzerà ulteriormente il sito.il sindaco, Clemente Mastella, eComunale per il lavoro che permetterà di riconsegnare allaun rinnovato spazio culturale che potrà mettere a disposizione rinnovate aree come quella del giardino e della ...