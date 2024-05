The Shrouds | il primo trailer del nuovo film di Cronenberg in anteprima a Cannes 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) Ildi The, rilasciato da The Demented Eduardo Roza, offre una prima occhiata aldi David. Il maestro del body horror, principalmente noto per capolavori come La mosca e Inseparabili, è tornato recentemente sul grande schermo con Crimes of the Future. Il suo ultimo lavoro è un thriller horror che segue la storia di un vedovo in lutto, il quale costruisce un dispositivo che gli permette di connettersi con i morti all’interno di una sindone. Ilinizia presentando Karsh, un uomo solitario e addolorato che si lamenta del fatto che “sono passati decenni dall’ultima volta che lui ha dovuto sedurre una donna“, riferendosi alla recente scomparsa di sua moglie. Lui e un altro personaggio visitano, quindi, un luogo di sepoltura ...

